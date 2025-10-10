সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার বুলেট মামুনসহ গ্রেপ্তার ৩

সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার মামুন আহমেদ ওরফে বুলেট মামুন (২০) ও তাঁর দুই সহযোগীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে নগরের বালুচর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।
গ্রেপ্তার মামুন এসএমপির শাহপরান (রহ.) থানার বালুচরের হারুনুর রশীদের ছেলে। গ্রেপ্তার দুই সহযোগী হলেন একই এলাকার আজমল আলীর ছেলে সৈয়দ আবির হোসেন (১৮) ও খালেদ আহমদের ছেলে রায়হান আহমেদ (১৮)। আজ বিকেলে সিলেট মহানগর পুলিশের শাহপরান (রহ.) থানা-পুলিশ ও কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে শাহপরান (রহ.) থানার বালুরচর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার বুলেট মামুন শাহপরান (রহ.) থানার তালিকাভুক্ত কিশোর গ্যাং লিডার ও সন্ত্রাসী। সিডিএমএস পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা, হত্যাচেষ্টাসহ ১১টি মামলা রয়েছে।