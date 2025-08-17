এবার রাংপানির পাথর লুট

সাদাপাথর, জাফলং, বিছনাকান্দির পর এবার লুটপাটে অস্তিত্ব হারানোর পথে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার রাংপানি। সেখান থেকেও শুরু হয়েছে পাথর চুরি। দিনদুপুরে ঘটছে এসব ঘটনা।
রাংপানি পর্যটনকেন্দ্র একসময় শ্রীপুর নামে পরিচিত ছিল। সালমান শাহসহ বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় নায়কের সিনেমার শুটিং হয়েছিল সেই সময়।
সিলেটের অধিকাংশ পর্যটনকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সৌন্দর্য বালু-পাথরের সঙ্গে ছড়ার পানির মিতালি। সাদাপাথর, জাফলং ও বিছনাকান্দির মতোই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রাংপানিতে। সীমান্তবর্তী এই পর্যটনকেন্দ্রও সিলেটে পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম। তবে সেখানে সহজে যাওয়া যায় না। যেতে হলে বিজিবির চোখ ফাঁকি দিয়ে যেতে হয়। না হলে পড়তে হয় জবাবদিহিতে। অথচ বিজিবির সামনেই রাংপানিতে চলে পাথর লুট। স্থানীয়রা বলছেন, শেখ হাসিনা সরকারের পতনের কয়েক বছর আগে থেকেই চলছে পাথর লুট; যার কারণে এখন সীমান্তবর্তী এই এলাকায় হয়েছে বেশ বড় বড় গর্ত। দীর্ঘদিন ধরে অবাধে লুটপাট হলেও প্রশাসন যেন দেখেও না দেখার ভান করছে। মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও বন্ধ হচ্ছে না এই লুট।
স্থানীয় কয়েকজন নাম না প্রকাশ করার শর্তে বলেন, রাংপানির পাথর আগে আওয়ামী লীগের নেতাদের সমন্বয়ে লুট করা হতো। আর এখন ইউনিয়ন বিএনপি ও যুবদলের দুই নেতার নেতৃত্বে চলে এই লুটপাট; যাঁরা কিনা পুলিশ-বিজিবির নাম ভাঙিয়ে টাকা তোলেন। এই পাথর লুট করে নিয়ে রাখা হয় রাংপানি ক্যাপ্টেন রশিদ স্কুল অ্যান্ড কলেজের পেছনে। সেখান থেকে ট্রাকে করে শহরসহ সারা দেশে পাথর নিয়ে যাওয়া হয়।
জৈন্তাপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফারজানা আক্তার লাবণী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘অতীতে আমরা এখানে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেছি। এখন প্রতিদিনই বিভিন্ন স্পটে আমরা অভিযান পরিচালনা করছি। ওই স্পটটাতে শিগগির যাব।
১১ হাজার ঘনফুট পাথর জব্দ
গতকাল রোববার সকালে সিলেটের সালুটিকর এলাকায় যৌথ বাহিনীর অভিযান চালিয়ে অন্তত ১১ হাজার ঘনফুট মাটিচাপা পাথর জব্দ করা হয়েছে। এ সময় জড়িত থাকার অভিযোগে দুজনকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আটক ব্যক্তিরা হলেন সিলেট সদরের ছালিয়ার মৃত সোনা মিয়ার ছেলে হেলাল আহমদ (৩০) ও হবিগঞ্জের গিয়াস উদ্দিনের ছেলে ফাহিম মিয়া (২৮)।
সিলেটের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিক মাহমুদ কবিরের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করে একটি ক্রাশার মিলের আঙিনায় মাটিচাপা অবস্থায় ১১ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে জব্দ করা হয়। এ সময় সেখানে থেকে হেলাল ও ফাহিমকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।
এ ছাড়া সিলেটে এক পাথর ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে অস্ত্র, ভারতীয় মদসহ ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। উপজেলার ভোলাগঞ্জে পাথর ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে অস্ত্র, ভারতীয় মদসহ ৪ জনকে আটক করা হয়েছে। গত শনিবার গভীর রাতে যৌথ বাহিনীর এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে আটক ব্যক্তিরা হলেন ভোলাগঞ্জ আদর্শ গ্রামের মৃত আনোয়ার আলীর ছেলে কুতুব উদ্দিন ওরফে পাগলা শাহ (৫৪), ভোলাগঞ্জ উত্তরপাড়ার মৃত গোলাম মোস্তফার ছেলে আব্দুল ওয়াহিদ (৫৫), তাঁর ছেলে জাহিদ আহমদ (২২), একই এলাকার আবদুল ওয়াজেদের ছেলে রুহেল আহমদ (২৬)।
কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উজায়ের আল মাহমুদ আদনান জানান, অভিযান শেষে গতকাল সকালে তাঁদের থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।