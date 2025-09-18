হোম > সারা দেশ > সিলেট

হেলমেট পরিহিত বাইকচালক-আরোহীদের পুলিশের ফুলেল শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেটে সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে একযোগে নগরের ১৮ পয়েন্টে ট্রাফিক আইন মেনে চলায় এসএমপির পক্ষ থেকে তাদের এই ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এরই অংশ হিসেবে নগরের হুমায়ূন রশীদ চত্বরে এসএমপি কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী নিজে উপস্থিত থেকে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেল চালকদের হাতে গোলাপ ও রজনীগন্ধ্যা ফুলের স্টিক তুলে দেন।

এ ছাড়া নগরের মেন্দিবাগ, সোবহানিঘাট, নাইওরপুল, বন্দর বাজার, চৌহাট্টা, শিবগঞ্জ, নয়া সড়ক, টিলাগড়, লামাবাজার, সুবিদবাজার, মদিনা মার্কেট, মেজরটিলা, রিকাবীবাজার, আম্বরখানা, মুক্তিযোদ্ধা চত্বর, জিন্দাবাজার, হুমায়ুন রশিদ চত্বরে এসএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে প্রশংসনীয় কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন।

সিলেটে সড়কে হেলমেট পরিহিত মোটরসাইকেলের (বাইক) চালক-আরোহীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা। ছবি: আজকের পত্রিকা

এসএমপি জানায়, আদর্শ ব্যবহার ও পথ নিরাপত্তা সচেতনতা বাড়ানোই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। এই উদ্যোগটি মূলত হেলমেট পরিধানকে উৎসাহিত করা করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছে।

এ সময় পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী বলেন, পুলিশ যেন সেবার মনোভাব নিয়ে দায়িত্ব পালন করে, সে জন্য পুলিশকে উৎসাহিত করা এবং মোটরসাইকেল আরোহীদের হেলমেট পরিধানে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সম্পর্কিত

সিলেটে রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালে হামলা স্বজনদের, পাল্টা হামলা কর্মীদের

নৌকায় চড়ে রাতারগুল ঘুরলেন আসিফ নজরুল, শুনলেন মাঝিদের গান

‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরে অবৈধ যানবাহন চলবে না’

সিলেটে র‍্যাবের হেফাজতে হত্যা মামলার আসামির ‘আত্মহত্যা’

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচন: উপাচার্য

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান

বিশ্বনাথে সড়কের ওপর বাস ও সিএনজি স্ট্যান্ড, যানজটে অতিষ্ঠ পৌরবাসী

সিলেটে আন্তক্লাস সাঁতারে নেমে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা