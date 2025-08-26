ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৩ রোহিঙ্গাসহ ১৬ জন আটক

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৬ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাদের মধ্যে ১৩ জন রোহিঙ্গা রয়েছে। ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তাদের ঠেলে পাঠানো হয় বলে আটক ব্যক্তিরা দাবি করেছে।
আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার সীমান্তবর্তী কুমারশাইল চা-বাগান থেকে তাদের আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, কুমারশাইল চা-বাগানে কয়েকজনকে সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিজিবির টহল দল। পরে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভারত থেকে অবৈধ পথে ঠেলে পাঠানোর কথা জানায়। এ সময় সন্দেহভাজন এমন ১৬ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ৩ জন বাংলাদেশি এবং নারী-শিশুসহ ১৩ জন রোহিঙ্গা রয়েছে।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক (অধিনায়ক) লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।