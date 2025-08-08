মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজারে শাহ ফয়েজুল রহমান রুবেল (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত আটটার দিকে পৌর শহরের শমশেরনগর রোডে নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এ হামলার ঘটনা ঘটে। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
নিহত রুবেল কুলাউড়া উপজেলার কাদিপুর ইউনিয়নের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শহরে হার্ডওয়্যার ব্যবসা করছিলেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যার কিছু পর রুবেল তার প্রতিষ্ঠান ‘এফ রহমান ট্রেডিং’-এর ভেতরে কাজ করছিলেন। এসময় একদল দুর্বৃত্ত দোকানে ঢুকে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর হামলা চালায়। চিৎকার শুনে পাশের দোকানদার ও সিএনজি চালকরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রুবেলের চিৎকার শুনে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরে তাকে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক সিলেট এম এ জি ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। পথে তার মৃত্যু হয়।
ঘটনার পর শহরের ব্যবসায়ীরা হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন।
রুবেলের শ্যালক ইমন তরফদার জানান, “দুলাভাই দীর্ঘদিন ধরে শহরে ব্যবসা করছিলেন। কারও সঙ্গে পূর্বশত্রুতা থাকতে পারে। আমরা ধারণা করছি, সেই শত্রুতার জেরেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে।”
মৌলভীবাজার মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মাহবুবুর রহমান বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হত্যার রহস্য উদঘাটন ও দোষীদের শনাক্তে কাজ চলছে।” নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট ওসমানি মেডিকেলে রাখা হয়েছে।