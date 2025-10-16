হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেট রেলস্টেশনের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেটে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের ঘোষণার দুদিন পরই সিলেট রেলওয়ে স্টেশন এলাকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) ‍দুপুরে এই অভিযান শুরু করা হয়। অভিযানে রেলস্টেশনের সামনে বেশ কয়েকটি অবৈধ স্থাপনা বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযানে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিপুল পুলিশও উপস্থিত ছিল।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিক মাহমুদ কবীরের নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানের শুরুতে তিনি অবৈধ স্থাপনা যাঁরা বসিয়েছেন, তাঁদের ২০ মিনিট সময় দেন সরিয়ে নেওয়ার জন্য। ২০ মিনিটের মধ্যে বিভিন্ন দোকান ও এসব অবৈধ স্থাপনার মালিকেরা তাঁদের মালপত্র সরিয়ে নেন। পরে বুলডোজার দিয়ে স্থাপনাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

এর আগে মঙ্গলবার সিলেট রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শনে গিয়ে সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম ওই এলাকার অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের কথা জানিয়েছিলেন।

সম্পর্কিত

ভারতের ত্রিপুরায় তিন বাংলাদেশিকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ৩ দফা বাস্তবায়নের দাবি

সিলেটে ভারতীয় মালামালসহ আটক ৪

নিখোঁজের ৫ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

জগন্নাথপুরের সড়ক: ১০ বছরেও শেষ হয়নি সংস্কার, এখন ভাঙছে

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন আহমদ

সিলেট থেকে নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ আন্তজেলা রেলপথ সংযোগের দাবিতে মানববন্ধন

প্রার্থী ঘোষণা করে দেখেন, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে—বিএনপিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত নেতা

সিলেটে কিশোর গ্যাং লিডার বুলেট মামুনসহ গ্রেপ্তার ৩

সুনামগঞ্জের ৫ আসন: নবীন মুখের ছড়াছড়ি হাওর-ভাটির জেলায়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা