বিএনপি ক্ষমতায় গেলে শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচি আবারও শুরু হবে: খন্দকার মুক্তাদির

নিজস্ব প্রতিবেদক সিলেট 

৪ নম্বর খাদিমপাড়া ইউনিয়নে বিএনপি সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, জনগণই বিএনপির একমাত্র শক্তি। তাই ক্ষমতায় গেলে বিএনপি মানুষের ভোটের অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। বিএনপি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে তা পূরণের লক্ষ্যে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। ভবিষ্যতে বিএনপির নীতিই হচ্ছে জনগণের উন্নয়নের রাজনীতি। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে সারা দেশে হেলথ কেয়ার চালু করবে। এসব হেলথ কেয়ারের বেশির ভাগ কর্মী হবে নারী। সরকার গঠন করলে শহীদ জিয়াউর রহমানের খাল খনন কর্মসূচি আবারও শুরু হবে।

আজ রোববার শহরতলির ৪ নম্বর খাদিমপাড়া ইউনিয়নে ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি আয়োজিত উত্তর পীরের চক মাঠে মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল মুক্তাদির এসব কথা বলেন।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানসহ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যাঁরা জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লড়াই-সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে খন্দকার মুক্তাদির বলেন, গণতন্ত্রের জন্য তাঁদের এই অবদান দেশের মানুষ কখনোই ভুলবে না। তাঁরা ইতিহাসে স্মরণযোগ্য হয়ে থাকবেন।

৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শেখ আব্দুল মালিকের সভাপতিত্বে ও সদর উপজেলা যুবদলের সদস্য আব্দুস ছালাম এবং ইউনিয়ন যুবদলের নেতা কামরুল ইসলাম জনির যৌথ পরিচালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

