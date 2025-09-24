হোম > সারা দেশ > সিলেট

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমে আসছে: সারজিস আলম

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রতিটি জায়গায় দুর্বলতা দেখিয়ে আসছে বলেই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের আস্থার জায়গাটা কমে আসছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সিলেট নগরের পূর্ব জিন্দাবাজার এলাকার একটি হোটেলের কনফারেন্স রুমে সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

নিউইয়র্কে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সারজিস বলেন, ‘একদম অনাকাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত এবং বাংলাদেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। অন্তর্বর্তী সরকার ৩টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের তাদের সঙ্গে নিয়ে গেছে; তাদের অবশ্যই এতটুকু ক্লিয়ার ধারণা থাকা দরকার ছিল, তাঁদের তারা কোন প্রটোকলে কোন জায়গা থেকে কোথায় নিতে পারবে। যদি না নিতে পারে, তাদের সঙ্গে প্রতিটি জায়গায় সিকিউরিটি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা বাংলাদেশের এই প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে। যেটা শুধু আমাদের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্য এবং সরকারপ্রধানসহ তাঁদের সবার জন্য লজ্জাজনক। আমরা এর আগেও দেখেছি, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, যিনি ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন সেখানে। তাঁর সঙ্গে এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে।’

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্যসচিব প্রীতম দাসসহ সিলেট জেলা ও মহানগর এনসিপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। পরে সারজিস আলম সিলেট জেলা, মহানগর ও উপজেলা নেতাদের সমন্বয় সভায় যোগ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

