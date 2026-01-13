বিএনপি নেতার অশালীন আচরণ, জমিয়ত সভাপতি মাওলানা ফারুককে শোকজ

সিলেট-৫ আসনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোটের প্রার্থী ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুককে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এতে জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান পাপলু বিরুদ্ধে সরকারি কর্মকর্তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণের কথা উল্লেখ করা হয়।
আজ মঙ্গলবার সিলেটের রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার (মিডিয়া সেল) তানভীর হোসাইন সজীব আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য জানান।
সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জকিগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান স্বাক্ষরিত নোটিশে নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম করায় কেন উবায়দুল্লাহ ফারুকের প্রার্থিতা বাতিলের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না—সে বিষয়ে ১৫ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০টায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে।
এতে বলা হয়, ‘আপনি উবায়দুল্লাহ ফারুক, ২৩৩, সিলেট-৫ আসনের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে ১২ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় জকিগঞ্জ বাজারের সোনার বাংলা সেন্টারের হলরুমে আপনার উপস্থিতিতে শতাধিক নেতা-কর্মী-সমর্থক নির্বাচনী প্রচারণা চালান। নির্বাচনে আচরণবিধি প্রতিপালনে নিয়োজিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জকিগঞ্জের সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রণয় বিশ্বাস ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে আপনার কর্মী-সমর্থকেরা তাঁদের ঘিরে বিভিন্ন অশ্লীল স্লোগান দেন এবং ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে উচ্চ স্বরে কথা বলেন।’
নোটিশ আরও বলা হয়, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখা দিলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাসহ নিম্নস্বাক্ষরকারী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলে মঞ্চে কয়েকজন নেতা বিশেষত সিদ্দিকুর রহমান পাপলু (জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) আপনার সামনেই অশালীন আচরণ করেন। আপনাকে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে অনুষ্ঠান দ্রুত শেষ করার অনুরোধ জানানোর পরেও নির্বাচনী প্রচারণা চলমান রাখেন এবং আপনার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ব্যতীত ওই অনুষ্ঠান আয়োজন, নিম্নস্বাক্ষরকারীর অনুরোধ এবং আইন ও বিধির তোয়াক্কা না করে আপনি নির্বাচনী প্রচারণা চলমান রাখেন, যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে সিদ্দিকুর রহমান পাপলু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া মাহফিল ছিল। এ সময় উবায়দুল্লাহ ফারুকও এসে মাহফিলে শরিক হন। এর বাইরে কিছুই আমি জানি না। তাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরাও বুঝে বের হয়ে যান। এখন যদি অযাচিতভাবে শোকজ করেন, এটা তো বাদ জিনিস।’
একই কথা বলেন ওই আসনে বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক। তিনি বলেন, ‘এ রকম কিছু হয়নি। খালেদা জিয়ার জন্য দোয়া মাহফিল ছিল। আগামীকাল জবাব দেব।’