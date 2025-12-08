হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে পাথর ও বালু লুটের দায়ে ৮ জনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে অবৈধভাবে বালু ও পাথর তোলার অপরাধে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় ধলাই নদ ও শাহ আরেফিন টিলা থেকে অবৈধভাবে বালু ও পাথর তোলার অভিযোগে আটজনকে আটক করা হয়েছে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেন। আজ সোমবার ভোর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই অভিযান চালানো হয়।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সাতজনকে তিন মাসের ও একজনকে দুই মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ তালুকদার।

তিন মাসের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন তাজুল ইসলাম, জামাল হোসেন, জিয়া, সাচ্চু মিয়া, ইউসুফ, আমিন ও মো. মানিক। এ ছাড়া জাকির হোসেন নামের একজনকে দুই মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম খান বলেন, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পলাশ তালুকদার আজকের পত্রিকাকে জানান, অবৈধভাবে বালু ও পাথর তোলার বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

