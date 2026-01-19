শাকসু নির্বাচনের দাবিতে আজ রাত ৯টা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের আলটিমেটাম

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন (শাকসু) আগামীকাল মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে না পারলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার রাত ৯টার পর এই ঘোষণা না দিতে পারলে প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে হবে বলে সাবধান করেন তারা।
আজ রাত ৮টায় প্রশাসনের সঙ্গে দীর্ঘসময় বৈঠক শেষে প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ আলটিমেটাম দেন শিক্ষার্থীরা। রাত ৯টার ভিতরে সঠিক সিদ্ধান্ত না দিতে পারলে প্রশাসনের পদত্যাগসহ ক্যাম্পাসে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি সরবরাহ অচলসহ কঠিন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।
এসময় শিক্ষার্থীরা বলেন, একটি দল ক্ষমতায় আসার আগেই অধিকার বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শাকসু বন্ধ করতে পারলে, আর কোন ছাত্র সংসদ নির্বাচন তারা হতে দিবে না। শিক্ষার্থীরা আইন আদালতের মারপ্যাচে শাকসু নির্বাচন বন্ধ না করার আহ্বান জানান। সেইসঙ্গে শাকসু নির্বাচনের পক্ষে দেশের সকল শিক্ষার্থীদের একমত থাকার আহবান জানান তারা।