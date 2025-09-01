হোম > সারা দেশ > সিলেট

জগন্নাথপুরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরে সামছুল আবেদীন (৩১) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে জগন্নাথপুর পৌরসভার ইকড়ছই এলাকায় মাঝের বাড়ি পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

সামছুল আবেদীন ইকড়ছই এলাকার মাঝের বাড়ি পাড়ার আব্দুল আজিজের ছেলে।

পুলিশ ও পরিবারের লোকজন জানান, আজ সকাল ৮টার দিকে সামছুলের বোন ফাতেমা বেগম তাঁকে নাশতা দিয়ে আসেন। দুপুর ১২টার দিকে তাঁর মা সুরভী বেগম তাঁকে ডাকতে গেলে সামছুলের ঝুলন্ত লাশ দেখতে পান। পরে থানায় খবর দিলে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে।

জগন্নাথপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহফুজ ইমতিয়াজ ভূঞা বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সুনামগঞ্জ মর্গে পাঠিয়েছি। ওই যুবক মাদকাসক্ত ছিল। তবে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার কোনো কারণ জানা যায়নি।’

সম্পর্কিত

নির্বাচনে সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

দেশীয় মাছ হারাচ্ছে হাওর, জীবিকার সংকটে সুনামগঞ্জের জেলেরা

সাদাপাথর লুট: এবার কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসিকে বদলি

শিশুদের কান্না শুনে দরজা ভাঙল প্রতিবেশীরা, মিলল প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত লাশ

সিলেট সীমান্তে পড়ে আছে গুলিতে নিহত বাংলাদেশি যুবকের লাশ

নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে গাংনীতে মশাল মিছিল

সুনামগঞ্জে ভাগনেদের হামলায় মামা নিহত

জৈন্তাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, লক্ষাধিক ঘনফুট বালু জব্দ

পাথর লুট-কাণ্ডে জামায়াতকে পরিকল্পিতভাবে জড়ানো হয়েছে, দাবি কেন্দ্রীয় নেতার

সিলেটে এবার পুকুর থেকে ‘সাদাপাথর’ উদ্ধার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা