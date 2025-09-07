আগস্ট মাসে সিলেটের সড়কে ২৬ জনের প্রাণহানি

সিলেট বিভাগে আগস্ট মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ রোববার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট কমিটির প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। একই সময় আহত হয়েছেন আরও ৮২ জন।
প্রতিবেদনে আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট জেলায় ও কম সংঘটিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়।
আগস্টে সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত; সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৭ জন আহত; মৌলভীবাজার জেলায় ৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৬ জন আহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।
সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দুটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য, অনুমেয় বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচার শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে।
প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ১৩ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী, ৮ জন সিএনজি, লেগুনা চালক ও আরোহী এবং ৫ জন পথচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন চালক।
এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ছয়টি দুর্ঘটনায় চারজন, আটটি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় তিনটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য, এর আগে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হন।