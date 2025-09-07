হোম > সারা দেশ > সিলেট

আগস্ট মাসে সিলেটের সড়কে ২৬ জনের প্রাণহানি

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেট বিভাগে আগস্ট মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। আজ রোববার নিরাপদ সড়ক চাই (নিসচা) সিলেট কমিটির প্রতিবেদন এ তথ্য প্রকাশ করেছে। একই সময় আহত হয়েছেন আরও ৮২ জন।

প্রতিবেদনে আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৮২ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সিলেট জেলায় ও কম সংঘটিত হয়েছে হবিগঞ্জ জেলায়।

আগস্টে সিলেট জেলায় ১৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ১২ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত; সুনামগঞ্জ জেলায় ৪টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ১৭ জন আহত; মৌলভীবাজার জেলায় ৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৬ জন আহত এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৩টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সংগঠনের সিলেট জেলার আহ্বায়ক জহিরুল ইসলাম মিশু গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে জানান, পাঁচটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, দুটি জাতীয় দৈনিকের তথ্য, অনুমেয় বা অপ্রকাশিত ঘটনা ও নিসচার শাখা সংগঠনগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিভাগীয় কমিটি এ প্রতিবেদন তৈরি করেছে।

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আগস্ট মাসে সিলেট বিভাগে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের মধ্যে ১৩ জন মোটরসাইকেলচালক ও আরোহী, ৮ জন সিএনজি, লেগুনা চালক ও আরোহী এবং ৫ জন পথচারী রয়েছেন। এর মধ্যে ১২ জন চালক।

এ ছাড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উল্টে ছয়টি দুর্ঘটনায় চারজন, আটটি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১০ জন নিহত, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও গাছের সঙ্গে ধাক্কায় তিনটি দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আগস্ট মাসে নিহত ২৬ জনের মধ্যে ২০ জন পুরুষ, চারজন নারী ও দুটি শিশু রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে জুলাই মাসে সিলেট বিভাগে ২৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হন।

সম্পর্কিত

ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলন, ২ জনের কারাদণ্ড

সিলেটে স্কুলশিক্ষিকার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু লুট, ১১ জনের কারাদণ্ড

সুনামগঞ্জে নিখোঁজের ৩ দিন পর জমিয়ত নেতার লাশ মিলল নদীতে

হবিগঞ্জে এসআইসহ রেলওয়ে পুলিশের ৪ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেটের গোয়াইনঘাটে নারায়ণগঞ্জের ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ শুটার রিয়াজ আটক

সিলেটে আলোচিত রায়হান হত্যা: হাজিরা দেননি এসআই আকবর

গুলিতে নিহত যুবকের লাশ ৩ দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

নির্বাচনে সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাদাপাথর লুট: এবার কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসিকে বদলি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা