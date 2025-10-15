হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে ৩ দফা বাস্তবায়নের দাবি

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেটে রেললাইনে শুয়ে তিন দফা বাস্তবায়নের দাবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে নতুন ট্রেন চালুসহ তিন দাবিতে নাগরিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সিলেটের দক্ষিণ সুরমা রেলগেটে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় রেললাইনের ওপর ১০ মিনিট শুয়ে থেকে দাবির প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে লোকজন।

সিলেট কল্যাণ সংস্থা, সিলেট বিভাগ যুব কল্যাণ সংস্থা ও সিলেট প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে সিলেট-ঢাকা, সিলেট-চট্টগ্রাম, সিলেট-কক্সবাজার রেলপথে বিরতিহীন নতুন ট্রেন চালু, রেলপথকে ডাবল লাইনে উন্নীতকরণ, ট্রেনের মান উন্নয়ন, সিলেট-ছাতক রুটে পুনরায় ট্রেন চালু, যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী ট্রেনে অতিরিক্ত বগি সংযোজন এবং সিলেটের সঙ্গে চলাচলকারী ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় রোধে ত্রুটিমুক্ত ইঞ্জিন যুক্ত করার জোর দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন সিলেট কল্যাণ সংস্থার কার্যকরী কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ এহছানুল হক তাহের, সিবিযুকসের সিলেট মহানগর কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম শিহাব, সিকসের উপদেষ্টা রাধিকা রঞ্জন পাল ছাবুল প্রমুখ।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সিলেট-ঢাকা রেললাইন ডাবল করা, নতুন ট্রেন চালু ও রেলের মান উন্নয়নের দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টাসহ ২৩ উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

