সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’তে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ১০

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’ নামের একটি ভবন থেকে জুয়া খেলা অবস্থায় ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সিলেটের বাদামবাগিচার সমছু আহমদের ছেলে নাসির আহমদ (৪৫), কাজিটুলার নূরু মিয়ার ছেলে শাহিন মিয়া (৪০), মাছিমপুরের মো. জয়নাল মিয়ার ছেলে মো. হেলাল মিয়া (৩৮), বিশ্বনাথের রহিম আলীর ছেলে আকলিছ মিয়া (৩৫), জালালাবাদের রমজান আহমদের ছেলে সোহেল আহমদ (৪০), বনকলাপাড়ার কাপ্তাই মিয়ার ছেলে মো. শমশের উদ্দিন, গোয়াইটুলার আ. মন্নাফের ছেলে রুবেল হোসেন (৩৪), পাঠানটুলার মৃত আব্দুল করিমের ছেলে আব্দুল বাতির (৫৫), জালালাবাদের আব্দুল হকের ছেলে মোস্তাফা আহমদ (৪২) ও কালিঘাটের আব্দুল মোতালিবের ছেলে খোকন মিয়া (৫২)।
পুলিশ জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত রাত আনুমানিক ৩টায় নগরীর এয়ারপোর্ট থানাধীন ইলেকট্টিক সাপ্লাই কলবাখানী নূরে আলা কমিউনিটি সেন্টারের পেছনে ‘নানীর বাড়ী’ নামের ভবনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০ জন জুয়াড়িকে আটক করা হয়েছে।
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।