সিলেটে অটোরিকশা বন্ধের প্রতিবাদ করা বাসদের ২ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ করার পরে বাসদের দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার দুপুরে তাঁদের আম্বরখানায় দলীয় কার্যালয় থেকে ডিবি পুলিশ পরিচয়ে আটক করা হয়। পরে তাঁদের সিলেট কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তবে পুলিশ বলছে, তাঁদের বিরুদ্ধে থাকা আগের দুটি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার নেতারা হলেন বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক আবু জাফর ও সদস্যসচিব প্রণব জ্যোতি পাল।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, নগরের মেন্দিবাগে এসি ব্যবসায়ীর ওপর হামলা, যানবাহন ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে নূর কালামের করা মামলা এবং সিটি পয়েন্টে সিএনজি ভাঙচুর, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অভিযোগে রুবেল আহমদের করা আরেকটি মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ বিকেলে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে ঘোষণা দিয়ে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে সিলেট নগরে অবৈধ যানবাহন, অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধে অভিযান চালিয়ে আসছে সিলেট নগর পুলিশ। অটোরিকশা, টমটম ও ব্যাটারিচালিত রিকশা আটক করার প্রতিবাদে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার থেকে আন্দোলন করে আসছেন অটোরিকশা শ্রমিকেরা। তাঁদের এই আন্দোলনে সায় দিয়ে আজ বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন বাসদের এই দুই নেতা। পরে দুপুরে তাঁদের কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।