হোম > সারা দেশ > সিলেট

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত ভোলাগঞ্জের সাহাব উদ্দিন গ্রেপ্তার। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের আলোচিত ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটের অন্যতম মূল হোতা সাহাব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-৯)। রোববার র‍্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তারকৃত সাহাব উদ্দিন (৫৪) সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ভোলাগঞ্জের মৃত আব্দুল বারীর ছেলে। তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি।

র‍্যাব জানায়, গত এক বছরে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে বিপুল পরিমাণ পাথর উত্তোলন করা হয়। এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হলে দেশজুড়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাদাপাথর লুটপাটে জড়িতদের গ্রেপ্তারে র‍্যাব-৯ গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করে। এরই ধারাবাহিকতায় শনিবার রাত সোয়া ১১টায় র‍্যাব-৯-এর একটি দল সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানাধীন কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাহাব উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ থানায় একটি মামলা রয়েছে।

উল্লেখ্য, চাঁদাবাজি, দখলবাজিসহ বিএনপির নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গত ১১ আগস্ট সাহাব উদ্দিনের দলীয় পদ স্থগিত করে বিএনপি। তাঁর বিরুদ্ধে কোম্পানীগঞ্জ ও কোতোয়ালি থানায় মোট সাতটি মামলা রয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কে এম শহিদুল ইসলাম জানান, পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে কোতোয়ালি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান

বিশ্বনাথে সড়কের ওপর বাস ও সিএনজি স্ট্যান্ড, যানজটে অতিষ্ঠ পৌরবাসী

সিলেটে আন্তক্লাস সাঁতারে নেমে প্রাণ গেল স্কুলছাত্রের

সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার

সিলেটে ছাত্রলীগ কর্মীর হাত-পায়ের ‘রগ কেটে’ দিল দুর্বৃত্তরা

সরকারি ওষুধ বাইরে বিক্রিসহ ধরা পড়ল ৭ ধরনের অনিয়ম

জাফলংয়ে পানিতে ডুবে পর্যটক নিখোঁজ

বাড়ছে বিদ্যুৎবিভ্রাট, ভোগান্তি

সিলেটে পাহাড় ও টিলা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা

সিলেটে ‘নানীর বাড়ী’তে জুয়ার আসর, গ্রেপ্তার ১০
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা