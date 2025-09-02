ভারত থেকে ঠেলে পাঠানো ১৭ রোহিঙ্গাসহ ১৮ জন আটক

মৌলভীবাজারের বড়লেখা উপজেলার সীমান্ত এলাকা থেকে ১৮ জনকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। তাঁদের মধ্যে ১৭ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন। ভারত থেকে সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে তাঁদের ঠেলে পাঠানো হয় বলে আটক ব্যক্তিরা দাবি করেছেন।
আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী শাহবাজপুর চা-বাগান থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিদের সীমান্ত থেকে ৫০০ গজ অভ্যন্তরে শাহবাজপুর চা-বাগানে ঘোরাঘুরি করতে দেখে বিজিবির টহল দল। পরে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে ভারত থেকে অবৈধ পথে ঠেলে পাঠানোর কথা জানান তাঁরা। এ সময় সন্দেহভাজন এমন ১৮ জনকে আটক করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি এবং নারী-শিশুসহ ১৬ জন রোহিঙ্গা রয়েছেন।
বিয়ানীবাজার ব্যাটালিয়ন (৫২ বিজিবি) পরিচালক অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ আরিফুল হক চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটক ব্যক্তিদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাঁদের বড়লেখা থানায় হস্তান্তর করা হবে।