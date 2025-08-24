হোম > সারা দেশ > সিলেট

এবার জাফলং থেকে লুণ্ঠিত পাথর নিজ উদ্যোগে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 

গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জের সাদাপাথরের পর এবার গোয়াইনঘাটের পর্যটনকেন্দ্র জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার জরুরি নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। আজ রোববার প্রশাসনের পক্ষ থেকে জাফলং এলাকায় এ বিষয়ে মাইকে প্রচার চালানো হয়।

গোয়াইনঘাটের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জরুরি নির্দেশনা জারির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে লুট করা পাথর ২৬ আগস্ট (মঙ্গলবার) বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ উদ্যোগে বল্লাঘাট মসজিদের নিচে নদীর পারে ফেরত পাঠাতে হবে। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাথর ফেরত না দিলে অবৈধভাবে পাথর ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোয়াইনঘাটের ইউএনও রতন কুমার অধিকারী সর্বসাধারণকে প্রশাসনের জরুরি নির্দেশনা মেনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লুট হওয়া পাথর ফেরত দেওয়ার আহ্বানও জানান।

