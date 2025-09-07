হোম > সারা দেশ > সিলেট

মৌলভীবাজারে পাহাড়ি ঢল, তলিয়ে গেছে চা-বাগানের একাংশ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

ছবি: সংগৃহীত

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে গতকাল রাতে ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ধলাই নদের পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। নদের বাঁধ উপচে সীমান্তবর্তী ইসলামপুর ইউনিয়নের চাম্পারায় চা-বাগানের বেশ কিছু অংশ পানিতে তলিয়ে গেছে। একই সঙ্গে চা-শ্রমিকদের প্রায় অর্ধশতাধিক ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সকাল থেকে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় নদের পানি কমতে শুরু করেছে।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সরেজমিন দেখা যায়, হঠাৎ গতকাল শেষ রাতের বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে নদের পানি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। দুপুর থেকে পানি আবার কিছুটা কমতে থাকে। নদের পানি বৃদ্ধি পেলেও এখনো বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

ইসলামপুর ইউনিয়নের চাম্পারায় চা-বাগানের বাসিন্দারা জানান, হঠাৎ সকালে নদের পানি বৃদ্ধি পায়। তাঁদের বাগানের বেশ কিছু অংশ তলিয়ে যায়। অনেকের ঘরে পানি উঠেছে। এ ছাড়া তাঁদের অনেকের ফসল তলিয়ে গেছে। বাগানে শ্রমিকদের ঘর মাটির সঙ্গে থাকায় ধসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাখন চন্দ্র সূত্রধর বলেন, ‘আমরা সকাল থেকেই বিষয়টি খোঁজ নিচ্ছি। যেসব এলাকায় পানি উঠেছিল, সেসব এলাকা থেকে পানি দ্রুত নেমে গেছে।’

