হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে ইউএনওর গাড়িচাপায় প্রাণ গেল কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

উপজেলা চত্বরে রাখা ইউএনওর গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের দক্ষিণ সুরমায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) গাড়িচাপায় ফরিদ মিয়া (৫৫) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার দুপুরে উপজেলা চত্বরের ভেতরে প্রধান ফটকের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত কৃষক উপজেলা রোডের নইখাই গ্রামের মৃত জমশেদ আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, আজ দুপুরে ফরিদ মিয়া গরু চরাতে উপজেলা চত্বর এলাকায় যান। গরু চরাতে দিয়ে প্রধান ফটকের পাশে একটি গাছের নিচে বসেছিলেন তিনি। বেলা ২টার দিকে ইউএনও ঊর্মি রায়কে বহনকারী সরকারি গাড়িটি উপজেলা চত্বরের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় তাঁকে চাপা দেয়। এতে ফরিদ মাথায় গুরুতর আঘাত পান। সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে মোগলাবাজার থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িচালককে আটক করেছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি অনেক সময় বেপরোয়া গতিতে চলাচল করে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ছে। তারা এ বিষয়ে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ দাবি করেছে।

নিহতের ভাই শরীফ মিয়া আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গাছের নিচে আমার ভাই বসে ছিল। ইউএনও ম্যাডামের গাড়িচাপায় আমার ভাইয়ের এক হাত ভেঙে যায়, মাথা ও শরীরে গুরুতর আঘাত লেগে সে ঘটনাস্থলেই মারা গেছে।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে সিলেট মহানগর পুলিশের মোগলাবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তবারক হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ নাই। তারা মামলাও করবে না। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে মরদেহ বিনা ময়নাতদন্তে দাফনের জন্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা চলছে। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মরদেহ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’

মোগলাবাজার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফখরুল ইসলাম সাইস্তা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘উপজেলা কমপ্লেক্সের ভেতরে প্রধান ফটকের পাশে গরু চরাতে যায় ফরিদ মিয়া। ইউএনওর গাড়ি চাপা দিলে মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে সে মারা যায়।’

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে একাধিকবার মোবাইল ফোনে কল করলেও সাড়া দেননি দক্ষিণ সুরমার ইউএনও ঊর্মি রায়। এমনকি খুদেবার্তা পাঠিয়েও তাঁর জবাব মেলেনি।

সম্পর্কিত

আগস্ট মাসে সিলেটের সড়কে ২৬ জনের প্রাণহানি

ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু উত্তোলন, ২ জনের কারাদণ্ড

সিলেটে স্কুলশিক্ষিকার ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ধলাই সেতুর নিচ থেকে বালু লুট, ১১ জনের কারাদণ্ড

সুনামগঞ্জে নিখোঁজের ৩ দিন পর জমিয়ত নেতার লাশ মিলল নদীতে

হবিগঞ্জে এসআইসহ রেলওয়ে পুলিশের ৪ সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

সিলেটের গোয়াইনঘাটে নারায়ণগঞ্জের ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ শুটার রিয়াজ আটক

সিলেটে আলোচিত রায়হান হত্যা: হাজিরা দেননি এসআই আকবর

গুলিতে নিহত যুবকের লাশ ৩ দিন পর ফেরত দিল বিএসএফ

নির্বাচনে সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীকে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা