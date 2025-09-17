নৌকায় চড়ে রাতারগুল ঘুরলেন আসিফ নজরুল, শুনলেন মাঝিদের গান

নৌকায় চড়ে সিলেটের জলাবনখ্যাত রাতারগুল ঘুরে দেখলেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল।
আজ বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে তিনি রাতারগুল জলাবন এলাকা পরিদর্শন করেন; নৌকার মাঝিদের মুখে শোনেন বিভিন্ন ধরনের গান।
সিলেটের জেলা প্রশাসক সারোয়ার আলমসহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের বলেন, পরিবেশ সমুন্নত রেখে আরও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রয়োজন। দেশের একমাত্র জলাবন রাতারগুল। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনমান উন্নয়নে পর্যটন অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারের তরফ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার হাত প্রসারিত থাকবে।