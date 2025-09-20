হোম > সারা দেশ > সিলেট

ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তোলায় দুজনের কারাদণ্ড

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেট বিভাগের দ্বিতীয় দীর্ঘতম ধলাই সেতুর কাছ থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে দুজনকে এক বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টা থেকে সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ধলাই সেতু এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করে উপজেলা প্রশাসন।

সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার ডাকঘর গ্রামের মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর ছেলে শফিক আহমেদ (৪০) ও বাবুল মিয়ার ছেলে মোহাম্মদ কুদ্দুস (৩০)।

জানা যায়, উপজেলা প্রশাসনের নিয়মিত অভিযান সত্ত্বেও প্রতিদিন গভীর রাতে ধলাই সেতুর কাছ থেকে বালু তুলছিলেন স্থানীয় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। স্থানীয় সচেতন মহল বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নজরে আনে। পরে শুক্রবার দিবাগত গভীর রাতে সেখানে অভিযান চালান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ রবিন মিয়া। এ সময় নিজের জমি দাবি করে বালু বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে এক বছর করে জেল দেওয়া হয়।

কোম্পানীগঞ্জ থানার পরিদর্শক সুজন কুমার কর্মকার জানান, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দুপুরে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত খাসিয়ারা

হেলমেট পরিহিত বাইকচালক-আরোহীদের পুলিশের ফুলেল শুভেচ্ছা

সিলেটে রোগীর মৃত্যুতে হাসপাতালে হামলা স্বজনদের, পাল্টা হামলা কর্মীদের

নৌকায় চড়ে রাতারগুল ঘুরলেন আসিফ নজরুল, শুনলেন মাঝিদের গান

‘২২ সেপ্টেম্বর থেকে নগরে অবৈধ যানবাহন চলবে না’

সিলেটে র‍্যাবের হেফাজতে হত্যা মামলার আসামির ‘আত্মহত্যা’

সাদাপাথর লুট-কাণ্ডে পদ হারানো বিএনপি নেতার ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে শাকসু নির্বাচন: উপাচার্য

ভোলাগঞ্জের সাদাপাথর লুটপাটে অভিযুক্ত বিএনপির পদ স্থগিত হওয়া নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা