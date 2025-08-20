হোম > সারা দেশ > সিলেট

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

চুনারুঘাট (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 

চুনারুঘাট দিয়ে ভারত থেকে ফেরত পাঠানো তিনজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে তিন নারী-পুরুষকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে তাঁদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।

ফেরত পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার দোলো হাওলাদারের মেয়ে বিথী হাওলাদার (২৫), নড়াইল সদর উপজেলার রকিব আলীর মেয়ে নূরজাহান বেগম (৪৫) ও নড়াইলের সিঙ্গিয়া উপজেলার জালাল শেখের ছেলে নান্নু শেখ (৪৯)।

পুলিশ জানায়, তাঁরা চুনারুঘাটের বাল্লা সীমান্ত দিয়ে স্থানীয় মানব পাচারকারীদের মাধ্যমে ভিসা ও পাসপোর্ট ছাড়া ভারতের মুম্বাইয়ে কাজের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। গতকাল ভারতে প্রবেশের পর বিএসএফ তাঁদের আটক করে। পরে একই দিন বাল্লা সীমান্তে পতাকা বৈঠক শেষে বিএসএফ তাঁদের বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

চুনারুঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আলম জানান, পাসপোর্ট আইনে মামলা করে আজ তাঁদের হবিগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হবে।

