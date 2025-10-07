হোম > সারা দেশ > সিলেট

সিলেটে আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় মো. ফরহাদ বক্স (৬১) নামের এক আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম।

মো. ফরহাদ বক্স সিলেট মহানগর আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য ও মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক ধর্মবিষয়ক সম্পাদক।

পুলিশ জানায়, গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর সিলেটের কোতোয়ালি থানায় করা একটা মামলায় গতকাল সোমবার রাতে আখালিয়া বাজারে নিজ বসতবাড়ি থেকে মো. ফরহাদ বক্সকে (৬১) গ্রেপ্তার করা হয়।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় করা কোতোয়ালি থানার মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সিলেটে ট্রেন লাইনচ্যুত, ৩ ঘণ্টা চলাচল বন্ধ

সিলেটে ১৫ দিনব্যাপী এশিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা শুরু

যুক্তরাজ্য যুবলীগ নেতা কয়ছর সিলেটে গ্রেপ্তার

সিলেটে ব্যবসায়ীর ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই

সিলেটে প্রাইভেট কার-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, নিহত ২

মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে কোম্পানীগঞ্জে পরিবহন ধর্মঘটের ডাক

সেপ্টেম্বরে সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৩৫ জন

সিলেটে পুলিশের ওপর ট্রাকশ্রমিকদের হামলা, ৫ পুলিশ আহত

সিলেটে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ, স্বামী আটক

কাল সিলেটের যেসব এলাকায় বিদ্যুৎ থাকবে না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা