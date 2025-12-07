হোম > সারা দেশ > সিলেট

হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার

সিলেট প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জে খুন করে ১৪ বছর পালিয়ে থাকার পর হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)।

আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন র‌্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ।

গ্রেপ্তার আলী হোসেন ওরফে আলী (৪৫) কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পূর্ণাছগামের সৈয়দুল ইসলামের ছেলে।

র‌্যাব জানায়, ঘটনার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ২০১১ সালের ২২ আগস্ট সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন হায়দরী বাজারসংলগ্ন শামাসি ব্রিজ এলাকায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে ভিকটিমের ওপর সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিরা চায়নিজ কুড়াল দিয়ে ভিকটিমের বুকের ডান পাশে প্রাণঘাতী আঘাত করলে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন। ঘটনার পর আসামি পলাতক হয়ে আত্মগোপনে চলে যান।

পরে র‌্যাব-৯ ও ১১-এর একটি যৌথ আভিযানিক দল গতকাল শনিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানাধীন কাঁচপুর নয়াবাড়ি এলাকা থেকে আলী হোসেন ওরফে আলীকে গ্রেপ্তার করে।

কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ জানান, পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যে গ্রেপ্তার আসামিকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

