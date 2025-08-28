জৈন্তাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, লক্ষাধিক ঘনফুট বালু জব্দ

সিলেটের জৈন্তাপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে সারি নদীর বাওন হাওর নামের এলাকা থেকে লক্ষাধিক ঘনফুট বালু জব্দ করেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে অভিযান চালিয়ে এসব বালু জব্দ করা হয়।
জানা গেছে, উপজেলার সারি নদীর বাওনহাওর ও শেওলাটুক এলাকা হতে দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র সরকারের অনুমোদন ছাড়া ড্রেজার মেশিন ব্যবহার করে বালু উত্তোলন ও বিক্রয় করে আসছে। বালু উত্তোলনের ফলে নদীর পাড়ের ফসলি জমি ও মানুষ চলাচলের রাস্তা নদীতে চলে যাচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি প্রশাসনকে জানালে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ ফরহাদ উদ্দীন অভি ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে এসব বালু জব্দ করেন।
অভিযানের সময় পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিল।
ফরহাদ উদ্দীন অভি বলেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক সিলেটজুড়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। অভিযানের ধারাবাহিকতায় শেওলারটুক ও বাওনহাওরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে লক্ষাধিক ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়েছে।