কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতি, মালামাল উদ্ধারসহ গ্রেপ্তার ৬

সিলেট-ঢাকা মহাসড়কে এসএ পরিবহনের পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। পরে পুলিশ অভিযুক্ত ছয়জনকে গ্রেপ্তারসহ ডাকাতি হওয়া মালামাল উদ্ধার করেছে। গত শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের ওসমানীনগর উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন ওসমানীনগর উপজেলার রবিদাস গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে মো. শানুর শাহ (২৯), মাটিহানি গ্রামের ওয়ারিছ আলীর ছেলে রলেক মিয়া (৪০), আব্দুস সোবহানের ছেলে দিলশাদ আহমেদ রাজু (৩৪), ভাড়েরা গ্রামের আশিক উল্লার ছেলে আ. মজিদ (২৪), ফতেপুর গুপ্তপাড়া গ্রামের ইরন আলীর ছেলে মো. সুফিয়ান আহমেদ (২৬) ও মোগলাবাজা থানার চর মোহাম্মদপুর গ্রামের আব্দুল মালিকের ছেলে সাইদুর রহমান সাদী (২১)।
এ ঘটনায় এসএ পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের সুপারভাইজার মো. ফারাদুল ইসলাম বাদী হয়ে গতকাল রোববার ওসমানীনগর থানায় মামলা করেছেন।
জানা গেছে, গত শনিবার রাত ১১টার দিকে এসএ পরিবহন পার্সেল অ্যান্ড কুরিয়ার সার্ভিসের একটি কাভার্ড ভ্যানে সিলেটের নাইওরপুল থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিলে রাত ১২টা ২০ মিনিটের দিকে সিলেট-ঢাকা মহাসড়কের ওসমানীনগর উপজেলার তাজপুর ইউনিয়নের কাশিকাপন এলাকায় পৌঁছলে দুটি মোটরসাইকেল ও একটি পিকআপ নিয়ে ১০ জন ডাকাত এসএ পরিবহনের গাড়িটি ব্যারিকেড দিয়ে থামায়। এ সময় ডাকাতেরা কাভার্ড ভ্যানে থাকা তিন সহকারীকে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে ডাকাতদের ব্যবহৃত পিকআপ গাড়িতে ওঠায় এবং কাভার্ড ভ্যানের ড্রাইভারকে ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ডাকাতেরা তাজপুর মঙ্গলচন্ডী রোডের প্রায় এক কিলোমিটার ভেতরে রাস্তার পাশে নিয়ে থামায়।
এ সময় ১৫ থেকে ১৬ জনের একটি ডাকাত দল ড্রাইভারের মাথায় পিস্তল ধরে চাবি নিয়ে ভ্যানের দরজা খুলে গাড়িতে থাকা কিছু মালামাল রেখে আনুমানিক ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৪৯০ টাকার মালামাল লুট করে তাদের ব্যবহৃত পিকআপ গাড়িতে নিয়ে যায়। তখন ডাকাত দলের চারজন সদস্য এসএ পরিবহনের কাভার্ড ভ্যানটিতে ড্রাইভারসহ আরও তিন সহকারীকে তুলে শেরপুর টোলপ্লাজার সামনে পৌঁছে দিয়ে ডাকাতরা পালিয়ে যায়।
পরে বিষয়টি ওসমানীনগর থানাকে জানালে পুলিশ রাতে সম্ভাব্য এলাকায় অভিযান চালিয়ে ডাকাতদের গ্রেপ্তার করে এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে।
ওসমানীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোনায়েম মিয়া বলেন, ‘এ ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক আমরা অভিযান চালিয়ে জড়িত ডাকাতদের মালামালসহ গ্রেপ্তার করেছি। জড়িত অন্য ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’