হোম > সারা দেশ > সিলেট

জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে দুই দিনে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর প্রতিস্থাপন

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি 

চুরি হওয়া পাথর উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্সের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোলাগঞ্জের পর জাফলংয়েও লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। গত দুই দিন উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে। পরে সেগুলো জাফলং জিরো পয়েন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসন জানায়, গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারীর নেতৃত্বে উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত টাস্কফোর্স গতকাল বৃহস্পতিবার জাফলং পিয়াইন নদের তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ৩ হাজার ঘনফুট এবং আজ শুক্রবার নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন স্থান থেকে আরও সাড়ে ৫ হাজার ঘনফুট লুটের পাথর উদ্ধার করে। উদ্ধার করা পাথর পুনরায় জিরো পয়েন্টে নৌকা দিয়ে ফেলা হয়েছে।

আজ টাস্কফোর্সের অভিযানে সংগ্রাম বিওপির ক্যাম্প কমান্ডার শহিদুল ইসলাম, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায়, গোয়াইনঘাট থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মোবারক হোসেনসহ থানা ও ট্যুরিস্ট পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা অংশ নেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী জানান, জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে যে পাথরগুলো সরানো হয়েছে, তা উদ্ধারে উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে। গত দুই দিনে মোট সাড়ে ৮ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করে জিরো পয়েন্টে প্রতিস্থাপন করা হয়। চুরি হওয়া পাথর ফেরত না আসা পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

সম্পর্কিত

সিলেটে মাটি দিয়ে ঢেকে রাখা বিপুল পাথর উদ্ধার

টাঙ্গুয়ার হাওরে নিখোঁজ শিশুর মরদেহ উদ্ধার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যবসায়ী হবিগঞ্জে গিয়ে চাঁদাবাজের কবলে, ৯০ হাজার টাকাসহ ছাত্রদল নেতা আটক

সাদাপাথর লুট: সড়কের দুই পাশের ক্রাশার মিলে মাটি-বালু দিয়ে ঢেকে রাখা ‘পাথর’

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী

জাফলংয়ে ২ হাজার ঘনফুট চুরি হওয়া পাথর উদ্ধার

সাদাপাথরসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় জিরো টলারেন্স: সিলেট বিএনপি

সিলেটে সাদাপাথরবাহী ১৩০ ট্রাক জব্দ, পুনঃস্থাপন শুরু

জমি নিয়ে বিরোধে ভগ্নিপতি-ভাগনের কোপে এক ব্যক্তি নিহত

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা