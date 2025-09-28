হোম > সারা দেশ > সিলেট

অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা

সিলেট প্রতিনিধি

সিলেট সিটি করপোরেশন এলাকায় অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে আজ রোববার সাবেক মেয়র আরিফুল ইসলামের পদযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী পদযাত্রা করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে।

কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ সময় অনেকের হাতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।

পদযাত্রা শেষে সমাবেশে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, প্রশাসন যেন অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং অবৈধ যানবাহন বন্ধ করে দেয়। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জন্য, হাঁটার সেই পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানাই। শহরটা আমাদের, এটি সুন্দর করার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি।’

আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘রিকশায় তারা ব্যাটারি না লাগিয়েও চালাতে পারে। তাদের ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হবে কেন? ব্যাটারি ছাড়া তারা চলে আসুক। ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে লোডশেডিং কমবে, ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে তখন আমাদের দুর্ঘটনা কমবে। নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করে, রাস্তা দখল করবে, এটা তো হবে না। আমরা পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের ভালো কাজে আমরা সঙ্গ দিচ্ছি।’

সম্পর্কিত

সিলেটে অটোরিকশা বন্ধের প্রতিবাদ করা বাসদের ২ নেতা গ্রেপ্তার

সিলেটে ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোনসহ আটক ২

নেশা করে মাকে নির্যাতন, অতঃপর ছেলে কারাগারে

সিলেটের যেসব এলাকায় ৬ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকবে না শনিবার

সিলেটে যুবককে অপহরণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ২

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা কমে আসছে: সারজিস আলম

সাদাপাথর লুটের ঘটনায় পদ হারানো বিএনপি নেতা আরও ২ মামলায় গ্রেপ্তার

সিলেটে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, থানায় মামলা

সিলেটে ২৪ ঘণ্টায় ৬ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত

রাতারগুলে সমাবেশ, জলবায়ু সংকট ও স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ দাবি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা