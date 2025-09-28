অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুলের পদযাত্রা

সিলেট সিটি করপোরেশন (সিসিক) এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা বন্ধ ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী পদযাত্রা করেছেন। আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর কোর্ট পয়েন্ট থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়, শেষ হয় সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে।
কর্মসূচিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের নেতারা অংশ নেন। এ সময় অনেকের হাতে ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়।
পদযাত্রা শেষে সমাবেশে আরিফুল হক চৌধুরী বলেন, ‘আমাদের মূল দাবি, প্রশাসন যেন অবৈধ ব্যাটারিচালিত রিকশা এবং অবৈধ যানবাহন বন্ধ করে দেয়। ফুটপাত মানুষের হাঁটার জন্য, হাঁটার সেই পরিবেশ বজায় রাখার দাবি জানাই। শহরটা আমাদের, এটি সুন্দর করার জন্য আমরা আজকে এখানে এসেছি।’
আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘রিকশায় তারা ব্যাটারি না লাগিয়েও চালাতে পারে। তাদের ব্যাটারি দিয়ে চালাতে হবে কেন? ব্যাটারি ছাড়া তারা চলে আসুক। ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে লোডশেডিং কমবে, ব্যাটারি যখন বন্ধ হবে তখন আমাদের দুর্ঘটনা কমবে। নিজের কর্মসংস্থান তৈরি করতে গিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করে, রাস্তা দখল করবে, এটা তো হবে না। আমরা পুলিশ কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকের যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাদের ভালো কাজে আমরা সঙ্গ দিচ্ছি।’