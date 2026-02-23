হোম > সারা দেশ > সিলেট

ওসিকে গালাগালের অভিযোগে গ্রেপ্তার বিএনপি নেতার জামিন

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

ফেরদৌস চৌধুরী তুষার। ছবি: সংগৃহীত

হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলা বিএনপি সভাপতি ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী তুষার জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। আজ সোমবার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানজিলা রহমান তানিন তাঁর জামিন আবেদন শুনানি শেষে আগামী ধার্য তারিখ পর্যন্ত জামিন মঞ্জুর করেন। বেলা ১১টার দিকে তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়।

বাহুবল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৮৯, ৫০৪, ৫০৬ ধারাসহ টেলিকমিউনিকেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬-এর ৫০ ধারায় মামলা করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কোর্ট পরিদর্শক সোহেল রানা।

উল্লেখ্য, বাহুবল থানার ওসিকে মোবাইল ফোনে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করার অভিযোগে গতকাল রোববার দুপুর ১২টার দিকে হবিগঞ্জ শহরের শায়েস্তানগর এলাকার নিজ বাসা থেকে তাঁকে আটক করে ডিবি পুলিশ।

ওসিকে গালাগালের অভিযোগ: উপজেলা বিএনপি সভাপতি আটক

এর আগে গত শনিবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাহুবল থানার ওসির উদ্দেশে গালিগালাজের একটি অডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ে। অডিওটি দ্রুত ভাইরাল হলে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী বিষয়টি তদন্তে নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করে।

এ বিষয়ে আসামিপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনামুল হক সেলিম বলেন, ‘আদালত ফেরদৌস আহমদ চৌধুরী তুষারকে জামিন দিয়েছেন। আমরা আদালতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।’

সম্পর্কিত

জাফলংয়ে টাস্কফোর্সের অভিযানে অর্ধলাখ ঘনফুট বালু জব্দ, আটক ৯

ওসিকে গালাগালের অভিযোগ: উপজেলা বিএনপি সভাপতি আটক

বন্ধ শিল্পকারখানা চালুর দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে: শ্রমমন্ত্রী

ওসমানী বিমানবন্দরে প্রবাসীদের সব সেবা চালু করা হবে: আরিফুল হক চৌধুরী

সিলেটে পৃথক দুর্ঘটনায় ২ জনের প্রাণহানি

সিলেটে নির্বাচনী বিরোধে চাকরি গেল মসজিদের ইমাম ও কলেজশিক্ষকের

সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ইয়াহ-ইয়া, সম্পাদক জোবায়ের

সিলেটে এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের দুই পক্ষের মারামারি, উপাচার্য-প্রক্টরসহ আহত ৭

সিলেট বিভাগে সবচেয়ে বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন মুজিবুর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা