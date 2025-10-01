হোম > সারা দেশ > সিলেট

‘আ.লীগ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যটি কূটনৈতিক’

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  

সিলেট বিমানবন্দরে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

যুক্তরাষ্ট্রে জিটিওর সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যটি ছিল কূটনৈতিক বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও দলটির যুক্তরাজ্য শাখা সভাপতি এম এ মালিক।

আজ বুধবার বিকেলে সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। এর আগে গত সোমবার যুক্তরাজ্য বিএনপির এ নেতা বাংলাদেশ বিমানের একটি ফ্লাইটে সস্ত্রীক ঢাকায় আসেন।

এম এ মালিক বলেন, ‘অনেকে নিজেদের বিএনপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন। কেউ কেউ দাবি করছেন, গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছেন। তবে প্রার্থী মনোনয়নের বিষয়টি একমাত্র দলের হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তে হবে। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রিন সিগন্যাল পাননি, সবাই এখনো রেড সিগন্যালে আছেন।’

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা এবং শেখ হাসিনাকে নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যটি ছিল কূটনৈতিক। গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ যা করেছে, তা দেশের মানুষ ভুলে যায়নি। এখন মানুষ আর আওয়ামী লীগকে চায় না।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি বলেন, আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারেক রহমান যেকোনো সময় দেশে ফিরবেন, আর তিনি কবে ফিরবেন, তা শিগগির জানানো হবে।

উল্লেখ্য, লন্ডনে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা শেষে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে গত ৬ মে সস্ত্রীক দেশে আসেন এম এ মালিক। পরে ৩ আগস্ট তিনি লন্ডনে ফিরে যান।

