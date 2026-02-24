জগন্নাথপুরে রান্নাঘরের আগুনে তিন পরিবারের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই

সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর উপজেলায় রান্নাঘরের আগুন থেকে লাগা অগ্নিকাণ্ডে তিনটি পরিবারের বসতঘর ও মালামাল পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার পাইলগাঁও ইউনিয়নের সাতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গ্রামের আরজু মিয়ার বাড়ির রান্নাঘর থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে তা পাশের আজিজ মিয়া ও কদরিছ মিয়ার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসী প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে তিনটি পরিবারের টিনশেড ঘরসহ আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
আরজু মিয়ার ছেলে সহিদ মিয়া জানান, আগুনে তাঁদের পরিবারের সবকিছু পুড়ে গেছে। এতে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।
ঘটনাস্থল পরিদর্শনকারী জগন্নাথপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বিন আলামিন বলেন, আরজু মিয়ার রান্নাঘর থেকেই আগুনের সূত্রপাত। সে সময় বিদ্যুতের সংযোগ চালু থাকায় আগুন দ্রুত পাশের দুই ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনটি পরিবারের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।