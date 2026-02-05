সিরাজগঞ্জে অটোভ্যান উল্টে নিহত ১

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলায় ব্যাটারিচালিত অটোভ্যান উল্টে চাঁদ মিয়া সরকার নামের এক বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার হাবিবুল্লাহনগর ইউনিয়নের দরগারচর গ্রামে শাহজাদপুর-এনায়েতপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য। বাড়ি উপজেলার বেলতৈল ইউনিয়নের মালতিডাঙ্গা নতুনপাড়া গ্রামে।
শাহজাদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আনোয়ার হোসেন বলেন, লোহার পাইপবোঝাই একটি শ্যালো ইঞ্জিনচালিত গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোভ্যানটি উল্টে যায়। এ সময় অটোভ্যানে থাকা যাত্রী চাঁদ মিয়া লোহার পাইপের সঙ্গে আঘাত পান এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ ঘটনায় অটোভ্যানের চালক ও আরেক যাত্রী আহত হন। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন। তবে তাঁদের নাম-ঠিকানা তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি।
শাহজাদপুর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মোনতাজ আলী বলেন, নিহত ব্যক্তি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত দুটি যানবাহন জব্দ করা হয়েছে।