কামারখন্দে দুই দোকানে আগুন, ২৭ লাখ টাকা ক্ষয়ক্ষতির দাবি

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে স্যানিটারি ও ফার্নিচারের দুই দোকানে আগুন লেগেছে। এতে প্রায় ২৭ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিকেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার জামতৈল পূর্ববাজারে এই ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, শর্টসার্কিট থেকেই মেসার্স নাজিফা এন্টারপ্রাইজের স্যানিটারি সামগ্রীর দোকানে প্রথম আগুন লাগে। পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের আনিষা এন্টারপ্রাইজে। খবর পেয়ে কামারখন্দ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় ৩০ মিনিট চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
কামারখন্দ ফায়ার সার্ভিসের লিডার শহিদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে জানান, ঘটনাস্থল থেকে অন্তত ৫০ লাখ টাকার মালপত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসাব প্রায় ১০ লাখ টাকা বলে উল্লেখ করেন তিনি।
স্যানিটারি দোকানের মালিক নাসির উদ্দিন বলেন, ‘১৫-২০ লাখ টাকার মতো মালপত্র পুড়ে গেছে। এনজিও ও ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে দোকান সাজিয়েছিলাম। এখন কীভাবে ঋণ শোধ করব, বুঝতে পারছি না।’
অন্যদিকে আসবাবপত্রের ব্যবসায়ী আশরাফ আলী বলেন ‘আমার দোকানই ছিল সব। প্রায় ৭ লাখ টাকার মাল পুড়ে গেছে। এখন কীভাবে চলব, বুঝতে পারছি না।’