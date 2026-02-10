হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় বিএনপি নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আব্দুল মমিন নামের বিএনপির এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এ জরিমানা করা হয়। আব্দুল মমিন ওই ওয়ার্ডের বিএনপির সাবেক সভাপতি।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়ার পরও ওই নেতা কয়েকজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে প্রচারণায় নামেন। বিষয়টি জানার পর উপজেলা প্রশাসন তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযান পরিচালনা করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লা আল মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী ৪৮ ঘণ্টা আগে সব ধরনের প্রচারণা বন্ধ থাকার কথা। কিন্তু ওই নেতা কয়েকজন নারীকে মাঠে নামিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে আমরা সেখানে গিয়ে জরিমানা করি।’

আব্দুল্লা আল মামুন আরও বলেন, নির্বাচন আচরণবিধির ১৮ ধারা লঙ্ঘনের দায়ে বিধিমালা ২৭(গ) অনুযায়ী বিএনপি নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সম্পর্কিত

আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

ইজিবাইকসহ যুবক নিখোঁজ, পথে পথে ঘুরছেন স্ত্রী

ট্রাকের ধাক্কায় অটোভ্যানের যাত্রী স্বামী-স্ত্রী নিহত, আহত ৪

সিরাজগঞ্জে অটোভ্যান উল্টে নিহত ১

সিরাজগঞ্জে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী ক্যাম্পে দুর্বৃত্তদের আগুন

ভোটটা তাকেই দেন, যে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে: আসিফ

কামারখন্দে জামায়াতের নির্বাচনী অফিসে আগুন

প্রায় ২০ বছর পর সিরাজগঞ্জ আসছেন তারেক রহমান

সিরাজগঞ্জ কারাগারের ১২ বন্দী দেবেন পোস্টাল ব্যালটে ভোট

কৃষকের সঙ্গে ধানখেতে চারা রোপণ করলেন বিএনপি প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা