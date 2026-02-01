হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

ভোটটা তাকেই দেন, যে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে: আসিফ

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

শাহজাদপুরে এনসিপি প্রার্থীর নির্বাচনী সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, ‘ভোটটা তাকেই দেন, যে আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবে।’ দুর্নীতিবাজমুক্ত, আধিপত্যবাদবিরোধী বাংলাদেশ চাইলে গণভোটে ’হ্যাঁ’র পক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আজ রোববার সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও গণভোটে হ্যাঁ ভোটের প্রচারণায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, একটি দল ফ্যামিলি কার্ডের কথা বলে, ‘কৃষি কার্ডের কথা বলে। কিন্তু নির্বাচিত হলে আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে কী করবে সে বিষয়ে কিছু বলে না। বাংলাদেশ সব সময়ই সার্বভৌমত্বের হুমকির সম্মুখীন হয়। এ জন্যই আমরা এনসিপির ইশতেহারে ঘোষণা করেছি, যুবকদের অংশগ্রহণে সেনাবাহিনীর রিজার্ভ ফোর্স দ্বিগুণ করা হবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘শীতকালে অতিথি পাখি আসে বিদেশ থেকে। একটা দল যারা নিজেদের জাতীয়তাবাদের ধারক বলে দাবি করে, তারা বিদেশ থেকে আসা অতিথি পাখিদের নমিনেশন দিচ্ছে।’

এ সময় এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব মনিরা শারমিন, মাহিন সরকার, সিরাজগঞ্জ-৬ আসনে এনসিপি প্রার্থী এস এম সাইফ মুস্তাফিজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

