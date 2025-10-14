উল্লাপাড়ায় গৃহবধূর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় অমিতা রানী (৪০) নামে এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার উল্লাপাড়ার শ্যামলীপাড়া এলাকা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়।
ওই নারী উল্লাপাড়া উপজেলার শ্যামলীপাড়া এলাকার জীবন কুমারের স্ত্রী।
উল্লাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান লাশ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘ওই নারী গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানতে পেরেছি। পরে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।’
তিনি আরও বলেন, লাশটি থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর আসল রহস্যটি জানা যাবে।