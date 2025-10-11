সলঙ্গায় নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায় আন্না রানী (৩৭) নামে এক নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে সলঙ্গা ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পুকুরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।
আন্না রানী সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের নারী গ্রাম পুলিশ ছিলেন। তিনি ভরমোহনী মধ্যপাড়া (নিশিপাড়া) গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী।
সলঙ্গা থানার ডিউটি অফিসার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শফিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়রা পুকুরপাড়ে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।
পুলিশ জানায়, আন্না রানীর গলায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। তবে শরীরে আঘাতের দাগ পাওয়া যায়নি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।