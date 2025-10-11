হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সলঙ্গায় নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জের সলঙ্গায় আন্না রানী (৩৭) নামে এক নারী গ্রাম পুলিশের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে সলঙ্গা ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের পুকুরপাড় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ।

আন্না রানী সলঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের নারী গ্রাম পুলিশ ছিলেন। তিনি ভরমোহনী মধ্যপাড়া (নিশিপাড়া) গ্রামের মৃত বিজেন চন্দ্র দাসের স্ত্রী।

সলঙ্গা থানার ডিউটি অফিসার সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) শফিউল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়রা পুকুরপাড়ে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

পুলিশ জানায়, আন্না রানীর গলায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। তবে শরীরে আঘাতের দাগ পাওয়া যায়নি। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

সম্পর্কিত

ভিক্ষুকের ঘরে দুই বস্তার টাকা গুনে যা পাওয়া গেল

সিরাজগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জে অজ্ঞাতনামা যুবককে কুপিয়ে হত্যা

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও হার মানেননি বায়েজিদ, পুঁজির অভাবে চলছে টানাপোড়েন

রাত নামলেই আতঙ্ক কামারখন্দের সড়কে

ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে ডাকাতির ঘটনায় র‍্যাবের হাতে দুজন গ্রেপ্তার

তাড়াশে কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ-সংকট, চিকিৎসাসেবা ব্যাহত

উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক দিনের ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

কলতানে মুখর শামুকখোলের দিঘিপাড়ের রাজ্য
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা