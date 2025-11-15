অবৈধভাবে বালু তোলায় অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির নাম মো. শামীম (২৭)। তিনি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।
আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান। অভিযানে অংশ নেন কাজীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়াসহ সেনাবাহিনী, থানা-পুলিশ, নৌ পুলিশ ও আনসার গার্ডদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ বাহিনী।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, শামীম নামের ওই ব্যক্তি উপজেলার মেঘাই ঘাট এলাকায় যমুনা নদী থেকে বালু উত্তোলনকারী যন্ত্র ও কাটার মেশিন ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালু তুলছিলেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ৪ ধারা ভঙ্গের কারণে ওই ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এখন থেকে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।’