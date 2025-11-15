হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

অবৈধভাবে বালু তোলায় অর্ধলাখ টাকা অর্থদণ্ড

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তির নাম মো. শামীম (২৭)। তিনি পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি উপজেলার আব্দুস সাত্তারের ছেলে।

আজ শনিবার বেলা ১১টার দিকে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কাজীপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান। অভিযানে অংশ নেন কাজীপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়াসহ সেনাবাহিনী, থানা-পুলিশ, নৌ পুলিশ ও আনসার গার্ডদের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌথ বাহিনী।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, শামীম নামের ওই ব্যক্তি উপজেলার মেঘাই ঘাট এলাকায় যমুনা নদী থেকে বালু উত্তোলনকারী যন্ত্র ও কাটার মেশিন ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালু তুলছিলেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালিয়ে তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ৪ ধারা ভঙ্গের কারণে ওই ব্যক্তিকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। এখন থেকে যমুনা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হবে।’

সম্পর্কিত

তাড়াশে সার ‘সংকট’: কৃষক-কর্মকর্তা মুখোমুখি

বাসের ধাক্কায় প্রাণ গেল পথচারীর

তাড়াশে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে জখম করে গরু লুট

শাহজাদপুরে শ্রমিক লীগের তিন সদস্য গ্রেপ্তার

নদী থেকে হাত-পা বাঁধা গরু ব্যবসায়ীসহ ২ জনের লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে বৃদ্ধের মৃত্যু

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন: মামলায় হাসিনাসহ ৫৪৯ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

গৃহবধূ হত্যার দায়ে স্বামী ও ননদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় কৃষক দলের দুই নেতা নিহত

রোহিঙ্গা নারীকে নাগরিক সনদ প্রদান, চেয়ারম্যানকে সাময়িক বরখাস্ত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা