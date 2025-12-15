হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী নিহত

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 

ট্রাক ও ভ্যান ঘিরে স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ট্রাকের ধাক্কায় ব্যাটারিচালিত ভ্যানের এক যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার সীমান্তবাজারের পাটাগ্রাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে আরও তিন ভ্যানযাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত ব্যক্তির নাম চাঁন মিয়া (৬৫)। তিনি উপজেলার গান্ধাইল উত্তরপাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, মাদ্রাসার সরকারি পাঠ্যপুস্তক নিয়ে একটি ট্রাক সিরাজগঞ্জ-কাজীপুর আঞ্চলিক সড়ক হয়ে কাজীপুরের দিকে যাচ্ছিল। ট্রাকটি সীমান্তবাজারের উত্তরে পাটাগ্রাম সড়কের কাছে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানে থাকা এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই

মারা যান। তিনজন আহত হন। স্থানীয়রা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। ফায়ার সার্ভিস ও থানা-পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. এনায়েতুর রহমান বলেন, ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছে। ওসি বলেন, মরদেহটি পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় বিধি মোতাবেক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

