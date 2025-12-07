Ajker Patrika

সিরাজগঞ্জে কলাবাগান থেকে চোখ উপড়ানো নারীর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি   
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদরের কাশিয়াহাটা এলাকার আবাদি জমির পাশের কলাবাগান থেকে চোখ উপড়ানো এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) দুপুরে স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পরে সিরাজগঞ্জ সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশটি সিরাজগঞ্জ শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আবাদি জমির পাশের কলাবাগানে ওই নারীর মরদেহ পড়ে ছিল। মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে অবহিত করা হয়। ওই নারীর চোখ উপড়ানো অবস্থায় গলায় ওড়না পেঁচানো ছিল।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাজরান রউফ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ও পিবিআই যৌথভাবে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখনো নিহত নারীর পরিচয় শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে।

বিষয়:

জমিসিরাজগঞ্জপুলিশরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

বিদেশে নেওয়ার অবস্থায় নেই খালেদা জিয়া

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

পাকিস্তানি স্ত্রীকে করাচিতে ফেলে ভারতে দ্বিতীয় বিয়ের প্রস্তুতি, স্বামীর বিচার চেয়ে মোদির কাছে আবেদন

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য অস্ট্রিয়ায় টিউশন ফি নেই

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

গুরুতর ভুলের পর আর্জেন্টিনা কোচের কাছে ক্ষমা চাইলেন ফিফা সভাপতি

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

আখতার হোসেনের বক্তব্যকে ‘সস্তা রাজনীতি’ বলল জামায়াত

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচতলা থেকে পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

নয়া নিরাপত্তা কৌশল: চীনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাদ, ভারতের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নে জোর যুক্তরাষ্ট্রের

এনসিপি-এবি পার্টি-রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন জোট চূড়ান্ত, ঘোষণা বিকেলে

এনসিপির নেতৃত্বে নতুন জোট নিয়ে ঘোষণা আজ