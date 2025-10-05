উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক দিনের ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় এক দিনের ব্যবধানে ট্রেনের ধাক্কায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার উপজেলার চরঘাটিনা এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পঞ্চগড়গামী একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় মোহাম্মদ আলহাজ (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন।
তিনি উল্লাপাড়ার বালসাবাড়ি মহেশপুর এলাকার বাসিন্দা খলিলুর রহমানের ছেলে এবং পেশায় গাছ কাটার কাজ করতেন। স্থানীয়রা জানান, আলহাজ কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। এ সময় তাঁর হাতে একটি কুড়াল ছিল।
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুলাল হোসেন এই তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
গতকাল শনিবার একই উপজেলার ঘাটিনাব্রিজ এলাকায় ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন অজ্ঞাতনামা এক যুবক। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।