হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে ৫১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারাবারি আটক

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

গাঁজাসহ আটক দুই যুবক। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতু পশ্চিম গোলচত্বরে অভিযান চালিয়ে ৫১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে র‌্যাব-১২। মঙ্গলবার দুপুরে র‌্যাব-১২-এর উপ-অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মেজর মো. ফারহান-উজ-জামানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার গোলচত্বর এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালায় র‌্যাব। তল্লাশির একপর্যায়ে একটি ট্রাক থেকে ৫১ কেজি গাঁজা, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা জব্দ করা হয়। ট্রাকটি মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত হতো বলেও জানায় র‌্যাব।

আটক দুজন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার পুকুড়িয়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে মো. আজিজুল হক (৩২) এবং একই উপজেলার একবরপুর গ্রামের মর্তুজা আলীর ছেলে মো. বিশু আলী (২৮)।

র‌্যাব জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে দুজনই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে ট্রাকযোগে সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যমুনা সেতু পশ্চিম থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সিরাজগঞ্জে আগুনে পুড়ে মারা গেল কৃষকের পাঁচটি গরু

সিরাজগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

চোখ উপড়ানো নারীর পরিচয় শনাক্ত, ৮ ঘণ্টা পর কথিত প্রেমিক গ্রেপ্তার

সিরাজগঞ্জে কলাবাগান থেকে চোখ উপড়ানো নারীর লাশ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জে চলন্ত ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

তাড়াশে অবৈধভাবে পুকুর খনন, ঠিকাদারকে জরিমানা

স্ত্রী হত্যার প্রধান আসামি যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

সরকারি চাল কালোবাজারি, আটকের পর টাকার বিনিময়ে ছাড়ার অভিযোগ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে

সিরাজগঞ্জে পুকুর থেকে অজ্ঞাতনামা শিশুর লাশ উদ্ধার

মাটিবাহী ডাম্প ট্রাকের ধাক্কায় স্কুলশিক্ষিকা নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা