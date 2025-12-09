সিরাজগঞ্জে ৫১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারাবারি আটক

সিরাজগঞ্জের যমুনা সেতু পশ্চিম গোলচত্বরে অভিযান চালিয়ে ৫১ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করেছে র্যাব-১২। মঙ্গলবার দুপুরে র্যাব-১২-এর উপ-অধিনায়ক (ভারপ্রাপ্ত) মেজর মো. ফারহান-উজ-জামানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার ভোরে যমুনা সেতু পশ্চিম থানার গোলচত্বর এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি চালায় র্যাব। তল্লাশির একপর্যায়ে একটি ট্রাক থেকে ৫১ কেজি গাঁজা, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং নগদ টাকা জব্দ করা হয়। ট্রাকটি মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত হতো বলেও জানায় র্যাব।
আটক দুজন হলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার পুকুড়িয়া গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে মো. আজিজুল হক (৩২) এবং একই উপজেলার একবরপুর গ্রামের মর্তুজা আলীর ছেলে মো. বিশু আলী (২৮)।
র্যাব জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে দুজনই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জেলা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে ট্রাকযোগে সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে যমুনা সেতু পশ্চিম থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে।