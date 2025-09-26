সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেল-প্রাইভেট কার সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ আহত ৫

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রাইভেট কার ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের এক এএসআইসহ পাঁচজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার ছোনগাছা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি প্রাইভেট কার বাজারের ভেতর দিয়ে প্রবেশের সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি যানবাহনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মোটরসাইকেল আরোহীরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
আহতদের মধ্যে মোটরসাইকেলের তিন আরোহী এবং প্রাইভেট কারে থাকা সদর থানার এএসআই আব্দুর রাজ্জাকসহ মোট পাঁচজন রয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। এএসআই ছাড়া বাকি আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
সদর থানার ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) মর্জিনা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আমাদের একজন এএসআই আব্দুর রাজ্জাক আহত হয়েছেন, তাঁকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। গাড়িটি ঘটনাস্থলেই রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত যান উদ্ধারে পুলিশ পাঠানো হচ্ছে। গাড়ি থানায় আনার পর ওসি স্যার মামলার সিদ্ধান্ত নেবেন।