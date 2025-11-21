তাঁত ফ্যাক্টরিতে আগুন, ৩৫ লাখ টাকার ক্ষতি

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে কামাল টেক্সটাইল নামের একটি তাঁত ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার ভোররাতে বেলকুচি পৌর এলাকার চালা আদালতপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পাওয়ারলুম তাঁতসহ তাঁতের কাপড় তৈরির তেনা পুড়ে প্রায় ৩৫ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় বেলকুচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ শহিদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তাঁত কারখানার শ্রমিকেরা জানান, ভোরে কাজ করার সময় হঠাৎ একটি পাওয়ারলুম তাঁতের মোটরের ম্যাগনেট থেকে আগুনের একটি ফুলকি বের হয়। সেই ফুলকি মুহূর্তেই ফ্যাক্টরির চারদিকে ছড়িয়ে গেলে ঘরজুড়ে আগুন ধরে যায়।
টেক্সটাইলের প্রোপাইটার হাজী আব্দুল মজিদ বলেন, ভোররাতে ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় পাওয়ারলুম মেশিনের মোটর থেকে একটি আগুনের ফুলকি বের হয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে আমার প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।
বেলকুচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ শহিদুর রহমান জানান, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আগুন নেভানো হয়। ইলেকট্রিক শর্টসার্কিট থেকে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।