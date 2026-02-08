আ.লীগের চেয়ে বিএনপি এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে: রফিকুল

আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপি গত এক বছরে বেশি চাঁদাবাজি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াত ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল রফিকুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ১৬ বছরে যা করেছিল, বিএনপি ক্ষমতা ছাড়াই এক বছরে তার চেয়ে বেশি করেছে। চাঁদাবাজি, দুর্নীতি এগুলো কি রিকশাওয়ালা, ভ্যানচালকেরা করে? এগুলো কারা করে? তারা হলো বিএনপি।’
আজ রোববার সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘বাংলাদেশের দুজন লোকের নামে আলোচনা চলছে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন। একজন হলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান, আরেকজন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব। এ সময় জনসভায় উপস্থিত জনগণের সামনে প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, “যোগ্যতা কার বেশি? বলেন তো দেখি, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি কে?”’
নারীদের সম্পর্কে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মেয়েরা বিসিএস পরীক্ষা দেবে, পুলিশ অফিসার হবে, সচিব হবে, ব্যাংকের ম্যানেজার হবে। যে ব্যাংকের ম্যানেজার হবে মেয়েরা সেই ব্যাংকের কাস্টমার হবে শুধুই নারীরা। পুরুষের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করে টাকা তুলতে হবে না।’
জাহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন সিরাজগঞ্জ-১ (কাজীপুর ও আংশিক সদর) আসনের জামায়াতের প্রার্থী ও সিরাজগঞ্জ জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা শাহিনুর আলম, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ হাসান মনসুর মিলন প্রমুখ।