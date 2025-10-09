হোম > সারা দেশ > সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  

প্রতীকী ছবি

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের ক্ষুদ্র শিয়ালকোল গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

সদর থানার পুলিশের ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন ও গলায় কাটা দাগ রয়েছে।

সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও গলা কেটে ওই যুবককে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথার পেছনে, ঘাড় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এক হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তাঁর আনুমানিক বয়স বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি যুবক হতে পারেন।

সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, মরদেহ শনাক্তে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

সম্পর্কিত

দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও হার মানেননি বায়েজিদ, পুঁজির অভাবে চলছে টানাপোড়েন

রাত নামলেই আতঙ্ক কামারখন্দের সড়কে

ফুটপাতে জন্ম, নবজাতক রেখে পালালেন মা

সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে ডাকাতির ঘটনায় র‍্যাবের হাতে দুজন গ্রেপ্তার

তাড়াশে কমিউনিটি ক্লিনিকে ওষুধ-সংকট, চিকিৎসাসেবা ব্যাহত

উল্লাপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় এক দিনের ব্যবধানে ২ জনের মৃত্যু

কলতানে মুখর শামুকখোলের দিঘিপাড়ের রাজ্য

সিরাজগঞ্জে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় নারী নিহত

সিরাজগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে যুবকের মৃত্যু

সিরাজগঞ্জের তাড়াশ: বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ পৌরসভা, দুর্ভোগ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা