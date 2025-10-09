সিরাজগঞ্জে অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে কুপিয়ে হত্যা

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার শিয়ালকোল ইউনিয়নের ক্ষুদ্র শিয়ালকোল গ্রামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকালে স্থানীয় বাসিন্দাদের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।
সদর থানার পুলিশের ডিউটি অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) জুবাইদা খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়। পরে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির একটি হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন ও গলায় কাটা দাগ রয়েছে।
সদর থানার এসআই সাইফুল ইসলাম জানান, রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা কুপিয়ে ও গলা কেটে ওই যুবককে হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মাথার পেছনে, ঘাড় ও বুকে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এক হাত প্রায় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। তাঁর আনুমানিক বয়স বলা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি যুবক হতে পারেন।
সাইফুল ইসলাম আরও বলেন, মরদেহ শনাক্তে পিবিআইকে খবর দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।