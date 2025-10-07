সিরাজগঞ্জে মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে প্রকাশ্যে ডাকাতির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১২। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ভিডিওর সূত্র ধরে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে দাবি করেছে র্যাব-১২।
আজ মঙ্গলবার সকালে র্যাব-১২-এর পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে সোমবার বিকেলে পৃথক দুটি অভিযানে সয়দাবাদ ও কড্ডার মোড় এলাকা থেকে র্যাব-১২-এর সদর কোম্পানির একটি দল তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
গ্রেপ্তার হওয়া দুজন হলেন সদর থানার নতুন সয়দাবাদ এলাকার রহম আলী শেখের ছেলে মো. বাবু (৩৪) ও মো. সহিদের ছেলে সাহা (২৯)। র্যাবের দাবি, বাবুর বিরুদ্ধে ডাকাতি, দস্যুতাসহ ১৫টি মামলা এবং সাহার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা রয়েছে।
র্যাব-১২ জানায়, গ্রেপ্তারকৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে যমুনা সেতু পশ্চিম থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর রাতে সিরাজগঞ্জের কড্ডার মোড়ে ঢাকাগামী লেনে ১৪-১৫ জনের একটি ডাকাত দল একটি প্রাইভেট কার থামিয়ে যাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। এ সময় দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা গাড়ি ভাঙচুর, যাত্রীদের মারধর করে এবং মূল্যবান মালামাল লুটে নেয়। ঘটনায় অন্তত চার থেকে পাঁচজন আহত হন।
র্যাব-১২-এর কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীপংকর ঘোষ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।