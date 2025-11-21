সিরাজগঞ্জে ডিবি হেফাজতে রিকশাচালকের মৃত্যুর অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) হেফাজতে শাহাদাৎ হোসেন নামের এক রিকশাচালকের মৃত্যুর অভিযোগ তুলেছে তাঁর পরিবার। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শাহাদাৎকে আটক করে রাতভর নির্যাতন করায় শুক্রবার বিকেলে তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা। শাহাদাৎ হোসেনের বাড়ি সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার কালিয়া হরিপুর ইউনিয়নের কান্দাপাড়া গ্রামে।
সিরাজগঞ্জের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগের স্যাকমো কবির হোসেন বলেন, শুক্রবার দুপুরে পাঁচ-ছয়জন পুলিশ সদস্য শাহাদাৎ হোসেন নামের একজনকে নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগ হয়ে সার্জারি বিভাগে আসেন। তাঁকে ভর্তি করার ২০ মিনিট পরেই মারা যান। শরীরে আঘাতের চিহ্ন ও হাতের আঙুলে জখম ছিল।
নিহতের বড় ভাই জহুরুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘শাহাদাৎ হোসেনের বিরুদ্ধে কোনো মামলা ছিল না। আমার ভাইকে অটো চুরি করেছে সন্দেহে ডিবি ধরে নিয়ে যায় এবং মারপিট করেছে। পরে আসর নামাজের সময় আমাকে জানায়, টাকা দিতে হবে ৫ লাখ। পরে আমি বলেছি, স্যার, আমাদের গোষ্ঠী ধরে বিক্রি করলেও ৫ লাখ টাকা দিতে পারব না। পরে ডিবি বলে, আপনার ভাইকে দিতে পারি, তবে কোনো মিডিয়া যেন জানে না।’ আর টাকা ডিবির নাজমুল নামের একজন চেয়েছেন বলেও তিনি অভিযোগ করে বলেন।
এ বিষয়ে জানতে ডিবির এসআই নাজমুল হকের মোবাইল ফোনে কল করা হলে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। সিরাজগঞ্জ ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু বকর সিদ্দিককে কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।
তবে শুক্রবার রাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, ডিবি হেফাজতে মারা গেছে কথাটা আসলে আমরা এভাবে বলব না, এটা ঠিকও না। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। তাঁকে ধরেছিল মার্ডার মামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে। পরে সেই মার্ডার মামলাতেই একটি আলামত অটোরিকশার ব্যাটারি তাঁর কাছে থেকে উদ্ধারও করা হয়। এসব বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। আগে থেকে ওই ব্যক্তির শ্বাসকষ্ট বা শ্বাসজনিত সমস্যা ছিল। তখন হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা চিকিৎসা দেন। তারপরও তদন্ত করে বিস্তারিত বিষয়টি আপনাদের জানাব।’